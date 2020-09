Scene şocante într-un autobuz! Un bărbat a folosit un şarpe pe post de mască de protecţie FOTO

Șefii de companiei de transport public din Greater Manchester au confirmat incidentul și au transmis că un șarpe nu este "o mască de față valabilă", relatează Daily Mail.

Un pasager a spus că la început a crezut că bărbatul poartă o "mască funky" până când a văzut-o că se mișcă și îi alunecă pe braț. Pe de altă parte, o pasageră a declarat că situația i s-a părut "cu adevărat amuzant", adăugând că animalul nu părea să deranjeze pe niciunul dintre ceilalți călători. "Nimeni nu i-a dat atenție", a spus femeia.

Man is spotted wearing a SNAKE instead of a face mask as he takes ride on the bus https://t.co/FsB9xjn1z4