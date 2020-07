Scene şocante! O fetiţă de 5 ani nu va mai merge două luni, după ce a fost târâtă de doi câini în timp ce se afla pe o plajă cu familia

Maggie Munro se afla cu familia sa pe plaja Nisipurile de Argint din Aberdour, Fife, când a fost atacată de doi câini care erau cu stăpânii la plimbare. Aceasta şi-a fracturat femurul, iar acum trebuie să poarte timp de două luni un ghips. În ciuda acestor întâmplări, fetiţa încă îşi doreşte un câine.

Părinţii lui Maggie au emis un avertisment proprietarilor de câini să fie mai atenţi când ies cu animalele de companie în spaţiile publice. Ei au precizat că au fost norocoşi că fetiţa lor a scăpat doar cu o fractură şi că animalele nu au atacat şi celălalt copil, în vâstă de nouă luni.

Întâmplarea s-a petrecut în timp ce familia se afla pe plajă într-o plimbare. Doi câini, cu proprietari diferiţi se jucau împreună, iar la un moment dat au alergat spre fiica lor de 5 ani şi au târât-o pe plajă.

Mama Lui Maggie a alergat imediat după fiica ei, trâgând-o din colţii câinilor şi ducând-o pe iarbă. Unul din proprietari a venit să vadă daca fetiţa este bine, însă celalalt s-a fcăut nevăzut cu tot cu animalul său de companie.

"Erau doi câini deținuți de doi proprietari diferiți și se jucau. Aceştia au început să alerge şi au luat-o pe Maggie după ei. Au trecut peste copilul nostru de 9 luni, care se afla lângă picioarele mele la vreme respectivă. Nu i-am observat că vin direct spre noi și totul s-a întâmplat dintr-o clipă. Am tras-o pe Maggie în sus și când am încercat să o pun înapoi pe nisip, am văzut că nu poate să stea pe picior, așa că am dus-o de pe nisip într-o zonă ierboasă și pe o bancă unde stătea fratele meu", a declarat mama fetiţei.

Paramedicii au mutat-o pe Maggie pe o targă şi au dus-o la spitalul Vcitoria din Kirkcaldy, unde a fost supusă unei intervenţii pentru a-şi reface osul piciorului.

"Nu urâm câinii, însă cerem ca oamenii să fie constienţi de evenimentele neplăcute care pot apărea dacă nu au grijă de ei", a precizat tatăl fetiţei.

Maggie este nevoită acum să meargă prin casă într-un cadru mic, dar speră să obţină un scaun cu rotile pentru a fi mai confortabil.