ŞCOLI ÎNCHISE. Anunţ oficial de la Ministerul Educaţiei în contextul epidemiei de coronavirus

Ministrul Educaţiei, Monica Anisie, a anunţat la România TV că "impreuna cu ministerul sanatatii am aprobat vineri o procedura prin care am stabilit ca acolo unde e un caz de elev, cadru didactiv sau personal auziliar care are coronavirus acolo se pot suspenda activitatile didactice. Decizia a fost luata cu inspectoratul scolar judetean si inspectoratul de sanatate publica. Nu ministerul educatiei stabileste asta, ci comitetul national pentru situatii speciale de urgenta. In acelasi timp, am subliniat sa fie atenti asupra cazurilor de gripa sezoniera. Sunt foarte multi copii bolnavi de gripa. Masurile sunt complementare, trebuie ca in fiecare unitate de invatamant sa existe sapun, dezinfectat, copiii sa fie paziti de infectarea cu virus".

Şcolile din Bucureşti, închise din cauza coronavirusului. Anunţul făcut de Gabriela Firea

„Nu am luat în calcul suspendarea sau închiderea unităţilor de învăţământ sau a universităţilor pentru că în afara cazurilor de la Timişoara nu avem niciun alt caz confirmat" a precizat Monica Anisie duminică. Aceasta a precizat că trei elevi din Timiş şi un elev din Hunedoara au fost confirmaţi ca fiind infectaţi cu COVID-19.



În ceea ce priveşte modul în care ar urma să fie recuperate cursurile care au fost suspendate, ministrul Educaţiei Naţionale a precizat că va avea discuţii cu specialiştii din Ministerul Educaţiei dar şi cu reprezentanţii unor ONG-uri pentru a stabili modul în care elevii ar urma să recupereze. „Dacă vom avea foarte multe cazuri, o să găsim o soluţie de realizare şi a cursurilor în sistem online, dar la momentul acesta nu avem decât patru cazuri confirmate – 3 elevi din Timiş şi unu din Hunedoara. Sunt convinsă că lucrurile se vor stabiliza la Timiş având în vedere că unitatea de învăţământ a fost închisă şi sper că se vor relua cursurile în curând" a mai spus Monica Anisie.



„Aş face un apel la calm, pentru că nu este cazul deocamdată, să ne alarmăm. Fac un apel a autorităţile publice locale să trateze cu atenţie şcolile, doteze cu săpun, cu dezinfectant, cu tot ceea ce trebuie pentru a preveni cazurile de îmbolnăvire" a mai spus Ministrul Educaţiei.