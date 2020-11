Şcolile au fost închise, dar afterschool-urile au rămas deschise. Explicaţia lui Ludovic Orban

Începând cu data de 09.11.2020 se suspendă, pentru o perioadă de 30 de zile activitățile didactice care impun prezența fizică în unitățile de învățământ preșcolar, primar, gimnazial, liceal și postliceal a preșcolarilor și elevilor.

"Pe primul loc este sănătatea copiilor noștri. Sunt date. Nu arată că prezența la școală crește riscul de infectare, ci e vorba de celalte împrejurări în care copiii nu sunt la școală sau sub supravegherea părinților. E vorba și de modul în care se face transportul elevilor. Consiliile județene nu au cerut respectarea normelor. Noi am considerat că o perioadă de timp e bine să se suspende cursurile, să se predea online. În cazul after school-urilor, la școală trebuie să te duci, acolo nu te obligă nimeni. În afterschool-uri nu a existat un număr semnficativ de infectări", a declarat Ludovic Orban.

Reamintim că luni, 9 noiembrie, a intrat în vigoare setul de măsuri care se vor aplica la nivel național, pentru limitarea răspândirii coronavirusului. Deciziile au fost luat săptămâna trecută de Guvern și au apărut în Monitorul Oficial. Regulile obligatorii pentru următoarele 30 de zile se referă la purtarea măștii, desfășurarea orelor școlare, circulația în timpul nopții, servirea de băuturi la terase, printre altele. Amenzile sunt de 500-2500 de lei.