Scriitoarea cu patru mariaje, un copil sinucis, s-a stins din viaţă din cauza cancerului

Gloria Vanderbilt, actriţă, scriitoare, antreprenoare şi figură mondenă, a murit la vârsta de 95 de ani, a anunţat fiul ei, jurnalistul Anderson Cooper.

Vanderbilt - a cărei viaţă a fost marcată de un şir de relaţii care a început în timpul adolescenţei, patru mariaje, sinuciderea unuia dintre copiii ei - a murit luni din cauza unui cancer la stomac. În ultimele clipe, a avut aproape familia şi prietenii.

„Gloria Vanderbilt a fost o femeie extraordinară care a iubit viaţa şi a trăit-o în felul ei", a spus Cooper într-o intervenţie la CNN. El a precizat că boala a fost descoperită luna aceasta.

„Ce viaţă extraordinară, ce mamă extraordinară, ce femeie incredibilă!", a mai spus el.

În anii 1950, Gloria Vanderbilt a apărut atât pe scenă, cât şi în emisiuni de televiziune. În anii 1970, a impresionat ca unul dintre primii designeri de denim. Brandul Gloria Vanderbilt Jeans s-a aplicat apoi parfumurilor şi bunurilor casnice.

În ultimii ani, a fost în atenţie ca mama a jurnalistului Anderson Cooper, apărând împreună la emisiunea CNN „Anderson Live", şi în documentarul HBO „Nothing Left Unsaid: Gloria Vanderbilt and Anderson Cooper" (2016).

În 1955, a publicat prima carte, „Love Poems". Memoriile ei, „Once Upon a Time: A True Story", au apărut în 1985, iar în 2016 a lansat împreună cu fiul ei cartea „The Rainbow Comes and Goes: A Mother and Son on Life, Love and Loss".

A scris cărţi de ficţiune şi nonficţiune ca „The Memory Book of Starr Faithfull" (1994), „Obsession" (2009), „The Things We Fear the Most" (2011), „It Seemed Important at the Time: A Romance Memoir" (2004), în care a oferit detalii despre viaţa ei amoroasă, şi „A Mother's Story" (1997), în care a scris despre sinuciderea fiului ei.

În 1968, revista Life a numit-o „versiunea feminină a polimatului".

Figură mondenă a New Yorkului, se spunea că ea a stat la baza personajului principal din „Breakfast at Tiffany's" (1958), roman scris de prietenul Truman Capote.

Născută în New York, pe 20 februarie 1924, Gloria Laura Vanderbilt a fost fiica magnatului Reginald Vanderbilt şi a Gloriei Morgan, cea de-a doua soţie a lui. Reginald Vanderbilt a murit de ciroză când fiica lui avea 18 luni, iar ea a moştenit, astfel, jumătate din fondul de 5 milioane de dolari. Cealaltă jumătate a revenit surorii ei vitrege, Cathleen.