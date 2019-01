Sebastian Ghiţă: DNA Ploieşti i-a făcut dosar familiei Iohannis ca să îl şantajeze pe preşedintele României

Sebastian Ghiță spune că din rețeaua de la Ploiești fac parte și judecători, care au fost șantajați de către procurorii DNA.



”Trebuie să se vadă și care e rețeau de judecători, judecători șantajați. Prea ușor dădeau mandate de arestare. Erau judecători șantajați. Onea se credea Dumnezeu și în fața judecătorilor. El știa că va primi mandat de arestare pentru cei pe care îi acuza. Eu am fost amenințat de Negulescu, dar am avut șansa de a fi deputat și Parlamentul nu a acceptat arestarea mea.



Eu am spus și despre agenții de influență din presă, și despre martorii protejați șantajați. Eu am spus că familiei Iohannis, acești monștri îi fac dosar ca să îi șantajeze. Au avut intenția să șantajeze președintele României.”, a declarat Sebastian Ghiță în emisiunea lui Victor Ciutacu.

