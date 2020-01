Secretar de stat, acuzat de hărţuire sexuală. Bărbatul i-ar fi făcut avansuri minorei în mod repetat. "Nu m-a informat nimeni"

Povestea agresiunii a fost relatată de către o publicaţie online din Iaşi, care citează o plângere pe care a depus-o victima în luna ianuarie 2018 către conducerea Operei Naţionale Române Iaşi.

"În seara de 31 decembrie 2016, mă aflam la concertul de Anul Nou din faţa Palatului Culturii din Iaşi împreună cu o colegă, unde printre alte formaţii cânta şi formaţia domnului Marcovici, formaţia «Karma». După concert, domnul Marcovici a venit la grupul nostru, s-a îndreptat către mine şi a întins buzele dorind să mă sărute. În acel moment am întins obrazul, ferindu-mi faţa, fiind clară intenţia domnului Marcovici de a mă săruta pe buze. I-am spus că am 17 ani, şi el e mult mai mare, căsătorit şi nu pot da curs unor astfel de propuneri. El a râs şi mi-a spus că mai am un pic şi sunt bătrână, şi că acum sunt numai bună. Am rămas stupefiată, iar după plecarea lui, colega mea mi-a spus că aşa e el, cu foarte multe fetiţe procedează la fel” , apare în sesizarea minorei.

După incidentul din seara de 31 decembrie, tânăra a fost contactată de Marcovici, pe o reţea de socializare certând-o pe victimă „cum de îmi permit să îi întorc LUI obrazul, când vrea să mă sărute". În acel moment minora i-a răspuns faptul că atitudinea acestuia nu i se pare adecvată şi că "acasă aşa am fost crescută, să nu dau curs unui astfel de comportament.”

„Dumnealui mi-a replicat că mă aşteaptă în biroul managerial, dar a specificat să vin «fără ruj şi fără coadă». Nu am înţeles la ce se referă, dar mi-a spus că «Sigur voi înţelege, căci sunt fată deşteaptă». Apoi a schimbat cursul discuţiei şi m-a întrebat când îi dau o bere.”, se mai arată în sesizarea depusă de către minoră către directorul general al Operei.

La doar o săptămână de la sesizare, pe 29 ianuarie 2018, Marcovici a demisionat din postul de director general adjunct al Operei. Mai multe surse din interiorul instituţiei au susţinut faptul că există o legătură între demisia bărbatului şi scandal.



„Nu am cunoştinţă despre nicio acuzaţie adusă mie. Nu am fost chemat până acum nici la Poliţie şi cu atât mai puţin la Parchet. Nu m-a informat nimeni că aş fi cercetat pentru asemenea acuzaţii. Însă, faptul că au apărut la puţină vreme după ce am fost numit secretar de stat este cât se poate de clar că este o răzbunare din partea cuiva nemulţumit de nominalizarea mea. Referitor la colaborarea cu dna S., nu am nimic de comentat. Nu s-a întâmplat nimic în afara limitelor normale de colaborare.” , este răspunsul actualului secretar de stat.



Cosmin Marcovici, fost director general adjunct al Operei Naţionale Române Iaşi, a devenit secretar de stat în Ministerul Culturii pe 12 decembrie 2019.