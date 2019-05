Secretele creierului unui adolescent. Toti parintii trebuie sa le cunoasca

Experienta personala

In urma cu cativa ani, fiul de 16 ani al autoarei Frances E. Jensen a mazgalit un autoturism. De asemenea, celalalt fiu a venit acasa cu parul vopsit in negru. Aceste lucruri au facut-o pe Jensen, doctor in neurologie la Universitatea din Pennsylvania, sa studieze procesele de gandire a adolescentilor. Descoperirile sale au fost publicate apoi in cartea „Creierul adolescentului". Jensen a descoperit ca multe dintre lucrurile scrise despre adolescenti si parenting nu explicau conexiunile neuronale si cerebrale care fac din adolescenta o perioada atat de critica si importanta pentru dezvoltarea ulterioara a tinerilor. Doar de curand oamenii de stiinta au inceput sa studieze serios creierul adolescentilor.

Insa ce se intampla creierul unui adolescent ne ajuta, oare, sa gestionam mai usor relatia cu el?

Fara nicio indoiala, sustine Jensen, care considera ca studiile sale i-au permis sa fie un parinte mai rabdator cu baietii sai. „Asteptam un pic cam mult de la adolescenti, avand in vedere modul in care functioneaza creierele lor", puncteaza omul de stiinta.

Date fiind relatiile tensionate dintre parinti si adolescenti, Jensen vorbeste despre cele mai dificile situatii cu care ne putem confrunta in viata de zi cu zi si cum le putem aborda.

Haine aruncate in dormitor, diverse lucruri imprastiate peste tot, farfurii murdare lasate sub pat... De ce adolescentul meu nu poate sa fie mai ordonat?

Ordinea necesita un nivel al controlului cognitiv mai sofisticat, insa conexiunile din creierul unui adolescent nu sunt favorabile planificarii. Partile creierului sunt conectate intre ele prin sinapse, care sunt izolate, exact precum firele electrice. Izolarea se realizeaza cu ajutorul unei substante grase numite mielina, care se creeaza mai tarziu. Acest proces dureaza multi ani, incepe in spatele creierului si inainteaza incetisor. Ultimele componente ale creierului care se conecteaza sunt cortexul frontal si prefrontal, adica exact zonele care controleaza empatia si asumarea riscurilor. Ceea ce inseamna ca adolescenti extrem de inteligenti vor face lucruri stupide din cauza impulsivitatii. Organizarea este o prioritate pentru cei mai multi dintre adolescenti. Exista alte lucruri de care sunt preocupati. Sunt dezordonati pentru ca nu isi fac suficient timp pentru a ordona lucrurile inainte sa se apuce de altceva.

