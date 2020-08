Sediile instanţelor de judecată, focare de COVID-19. Forumul Judecătorilor cere măsuri pentru evitarea răspândirii infecţiilor

"Sediile instantelor de judecata au devenit deja focare de raspandire a virusului SARS-CoV-2, existand cazuri numeroase in foarte multe dintre instantele mari din municipiile importante ale tarii. Acest fapt a determinat inchiderea temporara a unor instante si amanarea judecarii unor dosare. (...) In consecinta, Forumul Judecatorilor din Romania solicita din nou Parlamentului Romaniei, Guvernului Romaniei si Ministerului Justitiei luarea urgenta a unor masuri legislative in scopul prevenirii raspandirii infectiilor respiratorii cauzate de virusul SARS-CoV-2, inclusiv prin restrangerea fazei orale in cauzele aflate pe rolul instantelor judecatoresti, dar si prin digitalizarea justitiei in Romania", se arata intr-un comunicat transmis marti de Forumul Judecatorilor din Romania.

Judecătorii susţin că lipsa unui plan serios de reluare graduala a activitatii instantelor dupa incetarea starii de urgenta, care ar fi asigurat distantarea fizica intre participantii la actul de justitie si protejarea sanatatii publice, a permis raspandirea virusului.

"In atare conditii, este absolut necesara digitalizarea extinsa a instantelor de judecata, comunicarea actelor de procedura urmand a fi efectuata exclusiv pe cale electronica, dar si adoptarea cu rapiditate a unui act normativ in vederea stabilirii unor reguli privind judecata prin videoconferinta, precum si a restrangerii fazei orale in anumite pricini judiciare. In dosarele (...) in care partile consimt ca solutionarea sa se faca fara citarea partilor, pe baza inscrisurilor existente la dosar si a probelor deja propuse, instanta judecatoreasca ar aprecia cu privire necesitatea existentei fazei orale", se mai arată în comunicat.

Forumul Judecatorilor din Romania solicita Guvernului si Parlamentului sa aiba un rol activ si sa reglementeze rapid o solutie care sa permita judecata a sute de mii de cauze fara dezbateri orale, atat in prima instanta, cat si in caile de atac, cu respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale si a jurisprudentei relevante a Curtii Europene a Drepturilor Omului.

"Nici litera si nici spiritul art. 6 din Conventie nu impiedica o persoana sa renunte in mod voluntar la garantiile oferite de procesul echitabil, atat in mod expres, cat si tacit. Renuntarea la dreptul de a participa la sedinta de judecata trebuie sa fie neechivoca, sa fie insotita de un minimum de garantii procedurale corespunzatoare acestei renuntari si sa nu contravina unui interes de ordine publica. Pentru a considera ca reclamantul a renuntat implicit, prin comportamentul sau, la un drept conferit de art. 6, trebuie sa fie stabilit ca reclamantul putea sa prevada in mod rezonabil consecintele comportamentului sau", se precizeaza in comunicat.

Forumul Judecatorilor din Romania reaminteste ca a promovat deja un proiect de modificare si completare a Codului de procedura civila si a unor legi conexe pentru degrevarea instantelor judecatoresti, accelerarea unor proceduri judiciare si introducerea unor alternative flexibile, iar acum prezinta public si un proiect de modificare si completare a Codului de procedura penala.

"In conditii de pandemie, contactul direct dintre oameni este supus unor restrangeri serioase, iar Codul de procedura penala nu ofera solutii adecvate pentru rezolvarea cauzelor intr-un termen rezonabil. Digitalizarea a ramas pana in prezent o tema de dezbatere, neexistand, insa, un proiect suficient de amplu si consistent pentru adoptarea unor solutii legislative efective si de impact care sa corespunda principiilor care guverneaza procesul penal si sa nu impieteze asupra exercitiului drepturilor fundamentale ale omului. Actualele circumstante sanitare au readus in prim plan insuficienta digitalizarii sistemului judiciar si problema cadrului legislativ inadecvat derularii procedurilor in fata organelor judiciare prin utilizarea raspandita a mijloacelor de comunicare la distanta", se mai arata in comunicat.