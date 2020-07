Selly cere schimbarea programei un sistem prin care profesorii să fie evaluaţi de elevi

Selly a mărturisit că nu se mai raportează la bani. "Am reușit să fac suficienți bani încât să nu mai văd banii ca pe o problemă. Am ajuns la un nivel, nu o spun cu aroganță, în care banii nu mai reprezintă un obiectiv. Îmi doream să am bani pentru că îți oferă o anumită libertate, pentru a putea refuza lucruri care nu-mi plac. Multă lume crede că banii îți aduc fericirea, nu e așa, dar lipsa lor îți va aduce multe greutăți", a mărturisit tânărul Selly, care a refuzat însă să dezvăluie dacă a reușit să atingă primul milion din carieră.

„Se discută foarte mult despre mașina pe care o conduc. Eu timp de 4 ani nu am câștigat niciun ban din vlogging. La început regreatam că eram mic. Acum cred că cel mai mare avantaj al meu este că am început la 11 ani.", a spus Selly.

Principalele probleme ale învățământului românesc, prin ochii lui Selly



1. Timpul pe care elevul îl petrece la școală. "Dacă tu ca elevi nu ai timp să-ți pui întrebări, să te gândești la viitorul tău, dacă nu ai timp să socializezi nu va fi bine. Școala din România promovează obediența, tocitul și dăunează foarte mult. Se promovează meditațiile, se dau teme enorm de multe pentru acasă și nu mai ai timp pentru tine. Asta te dezvoltă cel mai mult", a susținut Selly, la Antena3.

2. Profesorii și modul de predare. "La orele din România nu este încurajată opinia elevului, dezbaterea, munca în echipă. Sistemul din România promovează doar vârfurile, "Mihai, cel mai bun elev din clasă", lucru pe care elevii îl aud și acasă "De ce nu poți să fii și tu ca Mihai?". Acest lucru provoacă traumă. Mulți copii mi-au scris despre experiențele lor, despre profesori care urlă la ei, îi umilesc, uneori și cazuri de violență fizică.

Tot aici, trebuie să existe un sistem prin care elevii să-și poată evalua profesorii. Există prin lege, trei modalități prin care profesorii sunt evaluați: prin autoevaluare, prin evaluare la nivelul comisiei metodice și prin evaluare la nivelul Consiliului de Administrație a școlii. Unde este feedback-ul elevilor în toată ecuația asta? Trebuie să existe un sistem digital, anonim, prin care elevii, la sfârșitul anului, să dea o notă profesorului. Pentru că dacă există patru clase de elevi care spun că profesorul nu este bun, ăla a doua zi trebuie să-și facă bagajele și să nu mai lucreze niciodată în învățământ. Dar există printre profesori și îmi pare rău să o spun, există o categorie de profesori comuniști, psihopați, care nu fac asta cu plăcere, cu pasiune, doresc să obțină bani de la copii, dându-le note mici și chemându-i la meditații. Trebuie să existe un sistm prin care elevii să își poată nota profesorii.", a declarat Andrei Șelaru.

3. Schimbarea programei. "Trebuie să adăugăm educație economică în școli. Lucrezi cu banii toată viața ta, trebuie să știi să manageriezi banii indiferent de câți ani. Astea sunt lucrurile de care te vei lovi înainte să termini școala. Eu cred că ar trebui să se dea bacul din așa ceva. Apoi sunt materii care ar trebui reformate, de exemplu Educația Civică. Trebui să știi cărei instituții trebuie să te adresezi pentru că ei lucrează pentru tine, trebuie să știi cum acționează. La Biologie, ar trebui să înveți despre nutriție, despre viață sănătoasă, înainte să înveți despre anatomie. E foarte important să știi relația dintre cauză și efect.", mai spune Selly.