Senatorul Daniel Breaz şi-a dat demisia din PSD. E acuzat de TRĂDARE. "Principiul după care e condus e cel al traseismului politic"

"A fost o mişcare (demisia - n.r.) pe care am făcut-o din cauza faptului că, atunci când am tras diverse semnale de alarmă în PSD, nu am fost luat în considerare. (...) Îmi continui activitatea independent. Voi face politică pentru cetăţeni şi merg mai departe", a declarat Daniel Breaz, conform Agerpres.

Daniel Breaz şi-a anunţat demisia din PSD în cadrul unui eveniment organizat în comuna sa natală, Mihalţ, unde au fost prezenţi şi liderii judeţeni ai PNL, precum şi ministrul Agriculturii, Adrian Oros.

Fost ministru al Culturii, Breaz a spus că, în ultimii ani, PSD a ajuns "aproape să nu mai conteze" la nivelul judeţului Alba, precum şi de momentul în care a fost anunţată moţiunea de cenzură.

"Să depui o moţiune de cenzură în ianuarie, să dai jos un Guvern după trei săptămâni, să vii să pui tot aceeaşi oameni, acelaşi guvern, să vii din nou, acum, să depui o moţiune de cenzură, nu are nicio logică. Cu trei luni înaintea alegerilor generale, adică se fac nişte lucruri total fără cap. Am o altă construcţie", a susţinut Daniel Breaz.

Daniel Breaz neagă că va candida din partea PNL la alegerile parlamentare

Întrebat dacă va candida la viitoarele alegeri parlamentare pe lista PNL, Breaz a răspuns:

"Haideţi să lăsăm bursa zvonurilor. V-am spus: a fost o decizie pe care am luat-o după 21 de ani de membru al PSD, motivele le-am explicat foarte clar. Vreau şi vreau coerenţă", a explicat senatorul.

Prezent la rândul său la evenimentul din Mihalţ, europarlamentarul Mircea Hava a susţinut că PNL nu are nicio ofertă pentru Breaz.

"E problema lui (de ce a demisionat - n.r.). (...) Oamenii pot să treacă dintr-o parte în alta. PNL-ul nu are nicio ofertă. (...) Nu există nicio ofertă pentru Senat, pentru Camera Deputaţilor. El a dorit să plece, are motivele lui", a declarat Mircea Hava, conform sursei citate.

Daniel Breaz, acuzat de trădare de foştii colegi din PSD

Organizaţia Alba a Partidului Social Democrat (PSD) îl acuză pe senatorul Daniel Breaz de "trădare".

"Dacă ne referim la trădători, mulţi spun că ei ajung să fie dispreţuiţi de cei din jurul lor, iar cei care au recurs la trădare o dată vor mai face acest lucru, urmărindu-şi binele personal, nicidecum binele oamenilor care au investit în ei încredere. Printre trădători se regăseşte, de curând, şi Daniel Breaz, care a demonstrat că principiul după care e condus e cel al traseismului politic, principiu cu care românii nu pot să fie de acord", se arată în comunicatul PSD Alba.

Reprezentanţii PSD Alba susţin că Daniel Breaz a "trădat" oamenii care l-au votat şi, de asemenea, colegii de partid.

"E oare o simplă coincidenţă că dezamăgirea şi trădarea lui Breaz vin tocmai acum, când urmează votul moţiunii de cenzură depuse de PSD?! Nu a fost dezamăgit până acum Daniel Breaz nici când a fost pe primul loc pe listă la Senat, la alegerile parlamentare, în Alba, nici când a fost desemnat de Guvernul PSD ministru al Culturii şi al Educaţiei! Atunci se regăsea în principiile şi valorile PSD, sau cel puţin aceasta era impresia pe care ne-o lăsa nouă, tuturor", au mai transmis reprezentanţii organizaţiei Alba a PSD.