Senatorul Vergil Chiţac, POZITIV cu coronavirus

Coronavirusul a ajuns până la Parlamentul României. Autorităţile române au anunţat vineri noi cazuri de îmbolnavire cu coronavirus, între ele aflându-se şi un senator român din Constanţa.

"Da, vă confirm informația. Senatorul Chițac a făcut testul pentru coronavirus, așa cum deja știti și rezultatul a ieșit pozitiv. Atât pentru el, cât și pentru soție. Din momentul în care am aflat, am decis să mă autoizolez și eu deoarece ultima data când m-am întâlnit cu domnul senator a fost luni, săptămâna aceasta. Am plecat, ieri, spre Parlament și în momentul când voiam să intru în clădire am primit vestea că domnul Chițac s-a testat pentru coronavirus. MI-am sunat șeful de la partid și l-am informat despre situația și am plecat spre casă. De atunci, m-am autoizolat și aștep rezultatul testului", a declarat Bogdan Huțucă, șeful PNL Constanța, pentru Ordinea.ro.

Până vineri la ora 11 în România erau confirmate pozitiv cu coronavirus 70 de persoane. Între ele şi senatorul Vergil Chiţac şi soţia acestuia, toţi contacti cu prima persoană din judeţul Constanţa infectată cu coronavirus, un bărbat de 52 de ani, care este asistent medical în cadrul Spitalului Judeţean.

