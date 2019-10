Senzaţional! Boosteroid.com aduce cele mai tari jocuri la 9,99 euro

Boosteroid.com aduce cele mai tari jocuri la 9,99 euro! Platforma de gaming in cloud boosteroid.com care a fost lansata zilele trecute in premiera in Romania vine cu noi surprize.

Cu numai 9,99 euro pe platforma boosteroid.com poti sa joci toate aceste jocuri de pe orice calculator, chiar si de pe Apple. Tehnologia revolutionara este instalata pe serverele companiei din Bucuresti astfel incat timpul de raspuns al aplicatiilor este foarte mic.

Deja peste 2.000 de utilizatori s-au inregistrat in ultimele zile si beneficiiaza de jocurile de pe boosteroid.com. Prima etapa de inscrieri se va opri la 10.000 de utilizatori asa ca timpul pentru a intra pe platforma este redus. Toti cei care se vor inscrie intre primii 10.000 vor avea parte de surprize si tarife speciale.