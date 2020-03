Şerban Huidu, la tribunal alături de tatăl şi fratele său. Motivul: o moştenire

Fostul moderator de la Prima TV, alături de fratele și de tatăl său este citat într-un proces pe care chiar ei l-au deschis și urmează să se prezinte în fața magistraților pe 13 martie, la Judecătoria Brăila.

Prezentatorul, împreună cu fratele şi tatăl său, a fost citat într-un dosar în care se judecă împărţirea unor terenuri moştenite în judeţul Brăila. De altfel, procesul a fost deschis chiar de către ei pentru a fi recunoscuţi ca proprietari, potrivit Spynews.ro.

Nu este prima dată când familia Huidu are parte de astfel de situaţii. Şerban Huidu a fost citat, anul trecut, într-un alt proces, alături de soţia sa şi alte câteva zeci de persoane, pentru a recupera banii de la o societate comercială aflată în insolvenţă. În timp ce Şerban Huidu are de recuperat bani, tatăl lui a fost dat în judecată pentru că a uitat să îşi achite nişte datorii.

Şerban Huidu, atac devastator la adresa lui Smiley şi a lui Tudor Chirilă

Dragoș Moldovan, concurent care a făcut parte din echipa lui Tudor Chirilă, a câştigat Vocea României 2019. Dincolo de prestațiile artistice și de suspansul inerent, reacțiile celor care au vizionat emisiunea de la Pro TV au fost contradictorii.

Dragoș Moldovan a intrat și în posesia premiului de 100.000 de euro. "Mulțumesc mult tuturor celor care m-au susținut și m-au votat. Încă nu îmi dau seama cum mă simt. Trebuie să mai treacă vreo oră așa să mă liniștesc și să-mi dau seama de ce tocmai s-a întâmplat. Am spus mereu că de când am venit la acest concurs nu mi-am făcut niciun fel de așteptări și am vrut dar să cânt cât mai bine și să trăiesc momentele atunci pe scenă. A fost un drum foarte fain, în care am cunoscut mulți oameni faini", a spus Dragoş Moldovan.