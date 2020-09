SFANTA ANA 2020, tradiţii şi obiceiuri. De ce nu e bine să îţi superi părinţii şi de ce trebuie să iei cadouri pntru copii

SFANTA ANA 2020, tradiții și obiceiuri. In ziua de 9 septembrie sunt celebrati Sfintii si Dreptii parinti Ioachim si Ana, Sfantul Cuvios Dimitrie de la Vorona, Sfantul Mucenic Severian, Cuviosul Teofan Marturisitorul si Sfantul Petru Claver, preot. Potrivit traditiei populare, cine muncea in aceasta zi era sortit sa sufere de lovituri.

SFANTA ANA 2020, tradiții și obiceiuri. Sfantul Ioachim, fiul lui Barpatir, era din tribul lui Iuda, si descendent al regelui David, caruia Dumnezeu ii relevase ca Mantuitorul lumii se va naste din samanta lui.

SFANTA ANA 2020, tradiții și obiceiuri. Impreuna cu sotia sa, Sfanta Ana, Sfantul Ioachim a trait in Nazaretul Galileei. Pe masura ce imbatranea, cuplul suferea din ce in ce mai mult din cauza faptului ca nu avea copii, in pofida fierbintilor rugaciuni catre Domnul. Dupa ce Ioachim a fost umilit in templu pentru ca era lipsit de urmasi, el s-a retras in salbaticie, pentru a se ruga, acolo primind de la arhanghelul Gavriil vestea ca Ana va naste o fata, numita Maria, ce urma a fi inchinata Domnului.

SFANTA ANA 2020, tradiții și obiceiuri. Acelasi inger a instiintat-o si pe Sfanta Ana despre copila daruita de Dumnezeu, Maria fiind sortita sa ajunga cea mai binecuvantata dintre femei, ca fecioara nascatoare de Dumnezeu. La varsta de trei ani, Sfanta Fecioara Maria a fost incredintata de catre parintii ei, Ioachim si Ana, templului din Ierusalim.

SFANTA ANA 2020, tradiții și obiceiuri. In unele tari crestine, Sfintii Ioachim si Ana sunt invocati de cuplurile care au probleme in a avea copii.

Ce sa nu faci de Sfintii Ioachim si Ana

1. Nu ai voie sa speli haine pentru ca se considera o lipsa de respect fata de mama Sfintei Fecioare Maria. Femeile care spala cu mana pe 9 septembrie pot saraci, spun superstitiile de la tara.

2. Este ziua in care e bine sa cumperi un cadou, cat de mic posibil, unui copilas din familie sau propriului copil, intru cinstirea Sfintei Ana. Sfanta Ana este protectoarea celor mici si a femeilor insarcinate.

3. Femeile insarcinate care intra in biserica in aceasta zi vor avea o sarcina usoara, spun batranii din Moldova.

4. Nu ai voie sa iti superi parintii, iar daca esti parinte, nu ai voie sa iti necajesti copilul azi. Daca faci asta, relatia voastra se va raci pentru tot restul vietii.