Sicriul Cristinei Ţopescu, depus miercuri la Capela Cimitirului Bellu. Ulterior, va fi incinerată

Medicii legiști au stabilit ziua și ora morții Cristinei Ţopescu. Aceasta s-a stins imediat după Crăciun, seara. Primele rezultate ale necropsiei arată că în stomacul Cristinei Ţopescu s-a găsit un cocktail puternic de medicamente, un analgezic puternic şi un antidepresiv. În același timp, inima vedetei de televiziune a fost prelevrată pentru analize, anunţă România TV.

Cristina Țopescu a murit la vârsta de 59 de ani. Anunțul a fost făcut duminica seara, de surse apropiate familiei jurnalistei. Aceasta a fost găsită fără viaţa în locuinţa din Tunari. Autorităţile au fost anunţate de către o vecină, care a declarat că nu a mai văzut-o pe jurnalistă de trei săptămâni, mai mult decât atât aceasta nu a mai răspuns la telefon de pe 23 decembrie. Medicii de pe Ambulanță au găsit-o în dormitorul de la etaj, fără suflare. Cadavrul intrase în putrefacţie.

Sicriul cu trupul Cristinei Ţopescu va fi depus miercuri, la ora 14, la Capela Cimitirului Bellu din BUcureşti. Joi, trupul jurnalistei va fi incinerat la Crematoriul Vitan-Bârzești din Capitală. Inima Cristinei Țopescu a fost prelevată de medici pentru analize. Organul a fost pus într-o substanță care să-l curețe și să permită efectuarea de analize. Așadar jurnalista va fi incinerată fără inimă.

România TV a intrat în posesia ultimelor înregistări din viaţa Cristinei Țopescu. Disperată, cerea ajutorul şi spunea cum este terorizată. Vorbeşte inclusiv despre omul care a nenorocit-o, cum se lupta cu el şi spunea că o să moară cu el de gât. Sunt inregistări tulburătoare în care Cristina Ţopescu vorbeşte inclusiv depre boala ei şi de ce se temea să cheme ambulanţa.

"Iarta-ma ca te bat la cap dar, nu mai stiu ce sa fac, ieri am facut atac de panica, am reusit sa ma pun pe picioare, sa fac emisiunea. Azi dimineata am facut din nou, mi-a trecut, acum iar m-a luat, mi se inclesteaza maxilarele si nu pot sa respir si nici nu sunt genul sa chem salvarea si nici nu vreau sa chem, n-am cum, cu atatia catei, cine dracu intra aici. Sper sa imi revin.

