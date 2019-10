Articol publicat in: Societate

Sicriul cu trupul neînsufleţit al Tamarei Buciuceanu, depus joi la Teatrul Bulandra

Autor: Ionela Marcu Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Sicriul cu trupul neînsufleţit al actriţei Tamara Buciuceanu-Botez va fi depus joi, la ora 13:00, la Teatrul Bulandra, Sala "Toma Caragiu", a anunţat instituţia de cultură. Înmormântarea va avea loc la Cimitirul Sfânta Vineri din Bucureşti. Actrița va fi înmormântată vineri, la Cimitirul Sfânta Vineri. Siciriul va ajunge vineri, la ora 9:30, la Biserica Sf. Gheorghe Nou, a anunțat directorul Teatrului Metropolis, George Ivaşcu, potrivit Agerpres. "A plecat dintre noi poate omul Tamara, actriţa a rămas şi va fi aici mereu cu reverberanţa celui mai molipsitor râs din lume, în inimile şi sufletele noastre, astăzi, însă, atât de triste", a spus George Ivaşcu. Citește și: Cui îi vor rămâne AVEREA şi CASA Tamarei Buciuceanu. Marea actriţă nu a avut COPII loading...

