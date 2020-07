Simona Gherghe, mamă a treia oară? Ce a răspuns vedeta când a fost întrebată dacă va mai avea un copil

Răspunsul fostei prezentatoare a fost unul destul de ferm, şi acela că familia este completă. Simona Gherghe a mai precizat că s-a chinuit foarte tare ca să rămână însărcinată, a fost la un pas să apeleze de fertilizarea in vitro.

„Nu! Suntem în formulă completă! Prima oară am rămas însărcinată după mai bine de un an și jumătate de tratament. Și s-a întâmplat când mă hotărâsem să apelez la fertilizarea in vitro…” a răspuns Simona Gherghe.

Se întoarce Simona Gherghe la Acces Direct?

În ultima vreme au tot existat zvonuri potrivit cărora Simona Gherghe s-ar întoarce la cârma emisiunii Acces Direct, pe care acum o moderează Mirela Vaida. Vedeta a decis să lămurească o dată pentru totdeauna acest subiect şi a mărturisit că nu se va mai întoarce la emisiune, decizia aparţinându-i în totalitate.

„De pe frontul de mămicie, aș vrea să vă scriu câteva rânduri. Am fost mereu sinceră și, când s-a întâmplat ceva important în viața mea, am preferat să aflați de la mine, nu din surse. Iată-mă, așadar, în fața unui astfel de moment. Dragii mei prieteni, misiunea mea la Acces Direct s-a încheiat.

Decizia îmi aparține în totalitate și vine după multe nopți de nesomn. Am intrat într-o altă etapă a vieții mele și simt nevoia unei schimbări. Au fost 9 ani plini, cu bune și cu rele, în care am învățat multe. Despre lume, despre viață, despre mine”, a fost mesajul transmis de Simona Gherghe, pe rețelele de socializare.