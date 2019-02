Simona Gherghe pleacă de la ACCES DIRECT. Când va renunţa la emisiune şi care este MOTIVUL

Simona Gherghe va naște în luna mai aşa cum au informat-o medicii, dar nu ştie exact când va pleca de la "Acces Direct".

Simona Gherghe, dezvăluire neaşteptată. Ce nume a ales pentru fiul ei: "Păstrăm tradiţia"

"Mă simt bine. La Ana am intrat în concediu puţin mai repede decât ar fi trebuit pentru că într-adevăr mă simţeam foarte rău. Eu sarcina aceea am dus-o greu. Mi-am făcut injecţii în burtă de la prima zi până am născut. Singură mi le făceam, în fiecare seară. 8 luni şi un pic, cât am ţinut sarcina. Acum n-am nicio problemă. E în funcţie de cum să simt", a declarat Simona Gherghe.

Prezentatoarea tv formează un cuplu cu Răzvan Săndulescu.