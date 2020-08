Simona Halep, anunţ de ultima oră despre participarea la US Open 2020

"După ce am luat în calcul toți factorii și circumstanțele excepționale în care trăim, am decis că nu voi călători la New York pentru a juca la US Open. Mereu am spus că voi lua decizia cu inima și, de aceea, prefer să rămân și să mă antrenez în Europa. Știu că organizatorii au muncit serios ca acest eveniment să aibă loc și le doresc succes tuturor celor care participă", a anunţat Simona Halep pe Twitter.

Simona Halep nu este singura jucătoare care a decis să nu participe la US Open anul acesta. Şi câştigătoarea de anul trecut, românca Bianca Andreescu, care joacă pentru Canada, a anunţat că nu se simte pregătită să joace după pauza cauzată de pandemia de COVID-19. De asemenea, s-au mai retras şi Ashleigh Barty, locul 1 WTA, eleveţianca Belinda Bencic, olandeza Kiki Bertens, Ana Bogdan, Julia Görges, Hsieh Su-wei, Barbora Krejčíková, Svetlana Kuznetsova, Anastasia Pavlyuchenkova, Peng Shuai, Anastasia Potapova, Samantha Stosur, Barbora Strýcová, Elina Svitolina, Wang Qiang, Wang Yafan, Zheng Saisai, Zhu Lin.

SIMONA HALEP - ELISE MERTENS 6-2, 7-5. Victorie superbă în finala de la Praga

Simona Halep, locul 2 WTA şi cap de serie numărul 1, a câştigat, duminică, turneul de categorie WTA International de la Praga, după ce a învins-o, în finală, cu 6-2, 7-5, pe belgianca Elise Mertens, locul 23 WTA şi cap de serie numărul 3. Acesta a fost primul turneu disputat de Simona Halep din februarie, după întreruperea circuitului feminin cauzată de pandemia de coronavirus.

Pentru sportiva română, succesul de la Praga Open este trofeul cu numărul 21 din carieră, al doilea în acest an, în 38 de finale jucate.