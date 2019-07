Simona Halep, ANUNŢ ÎNGRIJORĂTOR de la WIMBLEDON. Ce se întâmplă cu fostul lider WTA

Simona Halep a declarat ca are nevoie de tratament, insa considera ca a fost norocoasa, pentru ca putea avea parte de o accidentare si mai serioasa.

"Piciorul e ok deocamdata, dar trebuie sa fac tratament. Cred ca e un pic intins muschiul din spatele genunchiului, dar si tendonul lui Ahile. Sper ca nu e nimic periculos si imi pot reveni pana la urmatorul meci", a spus Simona Halep.

"Am cazut rau, putea sa fie si mai urat, dar am fost si norocoasa pentru ca am oprit elanul, m-am intors si am continuat punctul", a adaugat fostul nr. 1 WTA.

Simona Halep - Mihaela Buzărnescu, faţă-n faţă în turul 2 la Wimbledon. Interviuri explozive cu cele două jucătoare

Simona Halep a cerut interventia fizioterapeutului dupa ce s-a accidentat in finalul primului set al meciului cu Aliaksandra Sasnovich. Romanca a alunecat si a cazut, a continuat game-ul, insa a dus mana la glezna stanga, iar apoi a cerut interventia fizioterapeului. Glezna stanga i-a fost bandajata, a continuat meciul si s-a impus cu 6-4, 7-5.

Simona Halep se menţine pe locul 7 WTA. Pe ce locuri se află celelalte jucătoare de tenis din România

Simona Halep o va infrunta in turul al doilea, miercuri, la o ora ce urmeaza sa fie anuntata de organizatori, pe Mihaela Buzarnescu.