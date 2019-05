Simona Halep, ANUNŢ ÎNGRIJORĂTOR înaintea meciului cu Ashleigh Barty

Simona Halep face un anunt ingrijorator inaintea sferturilor de finala de la Madrid, in care o va intalni pe Ashleigh Barty.

Recordul istoric stabilit de Simona Halep după victoria cu Kuzmova. A intrat direct în Top 10 all time

"Nu sunt 100% sanatoasa, energia mea nu este la 100%. Dar dupa acest meci (cel din optimi - n.red.) mi-a crescut increderea. Maine este insa o alta partida, una care va fi diferita. Nu am asteptari mari in aceasta saptamana. Vreau doar sa intru pe teren si sa dau totul, acesta este obiectivul meu", a spus Simona Halep.

Simona Halep, PRIMA REACŢIE după 6-0, 6-0 cu Viktoria Kuzmova. Ce mesaj a avut pentru ÎNVINSĂ

Simona Halep s-a calificat in sferturile de finala de la Madrid dupa 6-0, 6-0 cu Viktoria Kozlova. In duelul pentru accederea in semifinale, romanca o va infrunta pe Ashleygh Barty, joi, de la ora 13:00.