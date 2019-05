Simona Halep: când debutează la Madrid şi ce post TV transmite în direct turneul lui Ion Ţiriac

Simona Halep a castigat turneul de doua ori, in 2016, cand a invins-o in finala pe Dominika Cibulkova, si in 2017, cand a intalnit-o pe Kristina Mladenovic. Anul trecut, Simona Halep a fost eliminata in sferturile de finala de Karolina Pliskova.

Simona Halep şi-a aflat adversarele de la Madrid. Posibil duel cu Naomi Osaka, înainte de finală

Simona Halep este a treia favorita la Madrid, dupa liderul clasamentului mondial, Naomi Osaka, si Petra Kvitova, cea care a castigat acest turneu in 2018.

Pe tabloul principal de la Madrid, pe langa Simona Halep, Romania le mai are pe Mihaela Buzarnescu, Irina Begu si Sorana Cirstea, ultimele doua primind cate un wild card pentru a juca in primul tur. Irina Bara va evolua in calificari, tot cu ajutorul unui wild card oferit de Ion Tiriac.