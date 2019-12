Simona Halep, gest impresionant pentru români. "Am planuri mult mai mari pentru viitor"

Simona Halep a donat 20.000 de euro pentru a finanta un program care ii indeamna pe tinerii elevi sa practice tenisul si a dezvaluit ca nu vrea sa se opreasca aici.

"Imi iau angajamentul sa dau inapoi prin intermediul Fundatiei Simona Halep. Finantam deja echipa de hochei de gheata pentru hochei, organizarea unor evenimente de gimnastice si evident ajutam tinerele staruri in devenire din tenis, dar am planuri mult mai mari pentru viitor", a scris Simona Halep pe Twitter.

Proiectul pentru care fostul lider WTA a donat 20.000 de euro este realizat de FRT in colaborare cu Ministerul Educatiei Nationale si le este adresat elevilor din clasele primare, care vor primi sprijinul necesar pentru a se initia in tenis. Antrenorii cluburilor afiliate la FRT vor merge in scolile angrenate in proiect, iar elevii vor beneficia gratuit de rachete si mingi. Pe perioada desfasurarii proiectului, ei vor avea saptamanal cate o ora de tenis, in sala de sport a scolii.