Simona Halep, ironizată de Eurosport după parcursul dezamăgitor de la Roland Garros 2019

Jurnalistii de la varianta italiana a portalului Eurosport au publicat un comentariu ironic la adresa Simonei Halep, dupa eliminarea dezamagitoare de la Roland Garros.

"A stat o saptamana si a repetat cat de frumos era trofeul. A facut-o la tragerea la sorti, pe retelele de socializare, probabil si in discutiile cu rudele si prietenii. A fost o mare dorinta sa se tot repete. Atat de multa incat a intrat pe teren si in primele tururi a muncit mai greu decat se astepta, ca atunci cand stii ca ai toata presiunea pe umerii tai. Apoi, cand tot raul parea sfarsit si tabloul parea ca-i zambeste, i-a aparut in fata ciclonul Amanda. Puf! A pulverizat-o! Saraca Simona, un singur trofeu nu este niciodata suficient pentru ea", a scris Eurosport.

Simona Halep a fost eliminata in sferturile de finala de la Roland Garros de o jucatoare in varsta de 17 ani, Amanda Anisimova.