Simona Halep şi Karolina Pliskova s-au mai întâlnit de 11 ori în circuitul WTA. Simona Halep s-a impus de şapte ori, iar Karolina Pliskova, de patru ori. Pe zgură, cele două s-au înfruntat doar de două ori: Karolina Pliskova s-a impus în 2018, la Madrid, scor 6-4, 6-3, în timp ce Simona Halep a învins în penultimul act de la Roland Garros 2017, scor 6-4, 3-6, 6-3. SIMONA HALEP KAROLINA PLISKOVA FINALA ROMA 2020 se joacă, luni, de la ora 15:30.

"Mereu e un meci greu cu Karolina Pliskova, e foarte greu să returnezi serviciul ei. Știu cum să joc contra ei, sper să fac un meci bun și să câștig, pentru că îmi doresc trofeul foarte mult. Contează că sunt bine, sunt în formă și mă simt bine fizic. Va fi un meci extraordinar de greu. Mă concentrez mai mult pe mine și sper să joc un meci frumos. A fost bine că m-am odihnit după Praga, am venit foarte fresh aici. Faptul că am condus în toate meciurile îmi dă încredere. Sunt bine, sunt încrezătoare", a spus Simona Halep.

"Nu pot să spun că aveam starea psihică de acum, pentru că atunci, când o întâlneam pe Simona Halep pe zgură, exista sentimentul că nu am nicio şansă. Acum, aş fi mai curajoasă şi aş crede că o pot învinge. Am avut multe confruntări bune. Când am învins-o prima dată, cred că în Fed Cup, suprafaţa era lentă, şi atunci am început să cred. La Paris aproape am câştigat şi ea juca foarte bine în acea zi. Simt că încă este suprafaţa ei, nu a mea, dar am învins-o pe zgură înainte. Este cu totul altceva pe hard, simt mai mult că este suprafaţa mea. Va fi foarte greu, pentru că ea luptă mult, a câştigat turneul de la Praga şi este în finală aici. Nu va fi niciodată uşor cu ea, indiferent de turneu, dar va fi un meci mare", a declarat Karolina Pliskova. SIMONA HALEP (28 de ani, 2 WTA) şi KAROLINA PLISKOVA (28 de ani, 4 WTA) se întâlnesc, luni, de la ora 15:30, în finala turneului Premier 5 de la Roma.

SIMONA HALEP şi KAROLINA PLISKOVA se luptă şi pentru premiul de 205.190 de euro, plus 900 de puncte WTA. Învinsa din finală va primi doar 150.000 de euro.

Partida SIMONA HALEP - KAROLINA PLISKOVA se va desfăşura cu 1.000 de spectatori în tribunele de la Foro Italico.