Simona Halep - Magdalena Frech LIVE VIDEO ONLINE STREAM Digi Sport 2. Duel pentru semifinalele de la Praga

Simona Halep - Magdalena Frech LIVE VIDEO ONLINE STREAM. În această după-amiază o va întâlni pe Magdalena Frech pentru un loc în semifinale, partidă care va fi pe Digi Sport şi în format live score pe RomaniaTV.net de la ora aproximativă 16:00.

Iar Simona anticipează un nou meci dificil împotriva unei "jucătoare care nu greşeşte".

Live Video Simona Halep - Magdalena Frech, ora 16:00, Digi Sport 2



Poloneza de 22 de ani, numărul 174 WTA, le-a învins până acum pe Gabriela Ruse, în primul tur, cu 7-6, 6-3, şi pe Arantxa Rus, cu 6-3, 2-6, 6-4.

Tot de o româncă a trecut şi în calificări, acolo unde a învins-o pe Irina Bara în trei seturi, 2-6, 6-3, 6-1.

"M-am uitat la meciul dinaintea mea, a jucat un meci foarte lung și foarte strâns. Este o jucătoare care luptă foarte mult. Nu cred că lovește foarte puternic, dar nu greșește, ceea ce e complicat", a declarat Simona Halep pentru Digi Sport despre adversara de azi.

La Praga, Simona Halep a stat aproape cinci ore pe teren în două meciuri de simplu

Simona a avut parte de un nou meci lung şi joi, peste două ore, cu Barbora Krejcikova, 3-6, 7-5, 6-2, după ce în turul inaugural a stat pe teren două ore şi jumătate în înfruntarea cu Polona Hercog, 6-1, 1-6, 7-6 (3).

Sunt primele meciuri de simplu pentru marea noastră jucătoare după circa şase luni de pauză, cauzată de pandemie.

Tot astăzi vor mai evolua româncele Irina Begu, care continuă meciul de ieri cu Leonie Kung, 6-7 în primul set (ora 12:00, Digi Sport 1), şi Ana Bogdan, care o întâlneşte pe Kristina Pliskova (ora 12:00, Digi sport 2).

Turneul de la Praga este dotat cu premii de 202.000 dolari.

Simona Halep a declarat, joi, după calificarea în sferturile turneului de la Praga, că i-a fost greu să-şi găsească ritmul la meciul cu Barbora Krejcikova şi că are probleme cu serviciul, la munceşte pentru a-l îmbunătăţi.

“Da, Barbora a jucat foarte bine şi mi-a fost foarte greu să găsesc ritmul, dar am rămas concentrată la fiecare minge şi am încercat să intru în ritm, să nu mai greşesc şi până la urmă mi-am găsit ritmul şi am putut juca mai bine. Serviciul meu nu este foarte bun în acest moment, dar muncesc la asta şi sper că va deveni din ce în ce mai bun”, a spus Halep.

Ea a precizat că a avut probleme deoarece simţea muşchii foarte contractaţi la umăr, astfel că intervenţia din time-out-ul medical a ajutat-o să i se relaxeze muşchii. “Apoi am putut servi puţin mai puternic. Mă bucur că a funcţionat”.

Halep s-a declarat pregătită pentru următoarea confruntare, cu Magdalena Frech: “Luptă mult, va fi un meci interesant. Nu am mai fost adversare. Va fi ceva nou, dar sunt pregătită”.

Simona Halep, locul 2 WTA şi favorită principală, s-a calificat, joi, în sferturile de finală ale turneului de la Praga, cu premii de 275.000 de dolari. Românca a revenit după ce a pierdut primul set al meciului cu sportiva cehă Barbora Krejcikova, numărul 118 mondial. Halep s-a impus cu scorul de 3-6, 7-5, 6-2, în două ore şi şase minute.

Halep va juca în sferturi cu poloneza Magdalena Frech, locul 174 WTA.