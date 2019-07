Simona Halep, primele declaraţii despre accidentarea suferită la Wimbledon

"Sunt foarte fericită că am câştigat acest joc, a fost foarte greu. Prima partidă de la orice turneu este foarte grea şi ştiam că ea joacă bine. A trebuit să rămân concentrată, pozitivă, ca să pot lupta pana la capăt. Trebuie să fac tratament acum şi să văd în ce stare mă aflu. Am alunecat pe teren şi nu am avut control, am simţit puţină durere în spatele genunchiului şi la picior. O să vedem cum mă simt în urma tratamentului", a declarat Halep, conform wtatennis.com.

Ea a mai spus că principalul obiectiv al ei la acest turneu este să fie pozitivă. "Totul ţine de atitudine. Astăzi am arătat că pot lupta până la capăt şi să nu renunţ niciodată. Dacă fac asta în fiecare meci, sunt foarte fericită", a mai spus Halep.

Simona Halep, locul 7 WTA, a învins-o, luni, cu scorul de 6-4, 7-5, pe Aliaksandra Sasnovici, locul 36 WTA, calificându-se în turul al doilea al turneului de la Wimbledon. Halep s-a accidentat în finalul primului set, a revenit de la 2-5 în setul al doilea şi a salvat o minge de set, înainte de a trece mai departe în turneu.

La minge de set, la scorul de 5-4, 40-30, Halep a alunecat şi a căzut, accidentându-se la genunchiul şi glezna stângi. Ea a făcut faţă unei situaţii de break şi de 5-5, apoi a luat setul după 53 de minute.

În pauza ce a urmat, Halep a cerut asistenţă medicală, iar fizioterapeutul i-a bandajat glezna stângă.

În faza următoare, Halep va evolua cu Mihaela Buzărnescu. Meciul dintre Buzărnescu şi Halep se va disputa miercuri, 3 iulie, la o oră ce va fi anunţată ulterior de organizatori. Cele două s-au mai întâlnit o singură dată în carieră, în 2008, pe zgura de la Monteroni D'Arbia, unde fostul lider mondial s-a impus în două seturi, cu 6-3, 6-0.

Calificarea în turul al doilea este recompensată la Wimbledon cu un premiu de 72.000 de lire sterline (80.000 de euro) şi cu 70 de puncte WTA.