Simona Pătruleasa se ţine departe de coronavirus printr-un ritual strict: "Tot ceea ce făceam înainte acum fac însutit"

Prezentatoarea tv recunoaşte că se teme cel mai mult pentru sănătatea părinţilor şi a fratelui ei, cu atât mai mult cu cât acesta este stabilit în Italia, şi, evident, pentru sănătatea fiicei şi a soţului ei. Ea mărturiseşte că neliniştea i se amplifică atunci când se pregăteşte să prezinte ştirile.

"Trecem cu toții printr-o perioadă dificilă, cu care nu ne-am mai confruntat până acum. E firesc să existe acea teamă. Îmi este teamă pentru părinți, pentru fratele și cumnata mea, care sunt în Italia, pentru Ingrid, pentru Sabin. Eu sunt ultima la care mă gândesc. Când sunt acasă, mă iau cu treabă și, fiind cu Ingrid, evit să mă uit la știri, pentru a nu mă încărca nici pe mine, nici pe ea cu lucruri negative. În timp ce prezint Știrile sau când mă pregătesc pentru intrarea în jurnal, aflând detalii despre această pandemie, nu am cum să nu simt neliniștea, e totuși o stare excepțională, dar nu transmit oamenilor de acasă neliniștile mele, ci informația corectă", spune Simona.

Vedeta vorbeşte şi despre măsurile de protecţie pe care le ia la locul de muncă pentru a nu se infecta:

"Respectăm regulile de igienă și distanțare socială cu strictețe. În primul rând, merg, de fiecare dată, cu mașina spre muncă. În redacție, dezinfectez suprafețele, mai mult decât o făceam de obicei, biroul, telefonul, computerul; îmi șterg pupitrul cu dezinfectant înainte să intru în direct, deși la Kanal D se face igienizare totală de câteva ori pe zi. Mare parte dintre colegi lucrează de acasă, astfel că birourile sunt aproape goale. Când merg la cumpărături, destul de rar, cam o dată la zece zile, port mănuși și mască, și am grijă maximă să dezinfectez acasă tot ce se poate. Nu mai vorbim despre spălatul pe mâini, foarte des, și realizat la modul chirurgical", precizează Simona Pătruleasa.

Aceasta adaugă că şi acasă are un ritual foarte strict de igienizare, de la care nu face rabat. Mai mult, a dezvoltat şi o oarecare obsesie în ceea ce priveşte ordinea în casă: "Igienizez de câteva ori, mai ales sâmbăta și duminica, atunci când ies ca să merg la jurnal. Mă dezbrac când intru în casă și pun hainele direct în mașina de spălat, am preș la intrare întotdeauna îmbibat în clor, mă spăl foarte bine pe mâini, am întotdeauna la îndemână dezinfectant pentru telefon, chei și geantă. E un ritual bine pus la punct. Pentru că stăm foarte mult acasă, mă deranjează tot ce ține de dezordine. Dau de două ori pe zi cu mopul, spăl, calc… Tot ceea ce făceam înainte acum fac însutit".

Din viaţa de dinainte de pandemie, Simona regretă un singur lucru: contactul cu părinţii, care, în această perioadă, s-a diminuat semnificativ.

"Când era Ingrid la școală, de două ori pe săptămână venea mama la noi sau dădeam eu o fugă să-mi beau cafeaua cu ei. De asta îmi este foarte dor. Și de ieșirile în parc fără nicio grijă, îmi este dor de firesc, de normalitate. Mi se pare incredibil să mă duc la părinții mei să le duc cumpărăturile și să le trimit pupici de la distanță", adaugă îndrăgita prezentatoare tv.