Dezvăluiri CUTREMURĂTOARE despre MOARTEA lui Mihai Constantinescu. Ce s-a întâmplat în ultimele clipe de viaţă ale artistului

Simona Secrier a dezvăluit faptul că atunci când erau împreună sărbătoreau alături de prieteni, iar când erau singuri alegeau să meargă la munte.

"El este prezent în viaţa mea şi mereu îi ascult muzica pentru a-l simţi aproape. Mă uit la filmuleţe şi videoclipuri cu el, îmi alin durerea. După Sărbători mereu spunea că nu găseşte pe nimeni să cheme la ziua lui. De obicei plecam la munte, era foarte fericit acolo", a spus Simona Secrier.

Marilena Adam, naşa de cununie a lui Mihai Constantinescu, a rememorat momentul în care artistul a murit.

"Toate asistentele erau cu șervețele la ochi și plângeau, era jale lângă Mihai, pe lângă pat, nu mai știam ce să facem. La un moment dat ni s-a părut că respiră, Simona a zis că nu e mort... groaznic, mi-a rămas o imagine tristă, dar am avut onoarea să-l cunosc. Mi-a spus că vrea să îl cunun, că vrea să o ducă pe Simona la altar. Nu mă gândeam vreodată că o să am cinstea și onoarea să le pun cununiile pe cap. Simona a stat la căpătâiul lui până în ultima clipă, e un om deosebit. Simona a avut a doua casă la spital, a stat ore întregi. Am pierdut un om deosebit! Toate melodiile lui au fost de dragoste, de flori, de copii, avea o blândețe", a spus Marilena Adam.