SIMPTOME CORONAVIRUS. Ai sub 50 de ani? Trebuie să fii foarte atent la acest aspect, riscul este ridicat

CORONAVIRUS. Obezii, risc ridicat de infectare cu coronavirus. Persoanele care sunt supraponderale sau obeze au mai multe șanse decât alte persoane să fie infectate cu coronavirus și să dezvolte simptome severe.

Știm că, dacă coronavirusul Covid-19 este putin periculos în 80% din cazuri, există forme severe ale bolii care afectează în special persoanele care suferă de comorbidități – cum ar fi hipertensiunea arterială, diabet, astm, dar și obezitate.

Intervievat de jurnalistii de la Figaro, prof. Yazdan Yazdanpanah, șeful departamentului de boli infecțioase de la spitalul Bichat (Paris), spune că „peste 80% dintre cei sub 50 de ani care sunt în terapie intensivă din cauza Covid-19 „suntem supraponderali sau obezi”. In plus, un studiu realizat de Centrul Național de Audit și Resurse pentru Terapie Intensivă din Londra arată că 72% dintre pacienții cu coronavirus din terapie intensivă sunt obezi sau supraponderali.

Vorbim despre obezitate atunci când indicele de masă corporală (IMC) este mai mare de 30; dacă este mai mare de 25, esti supraponderal. Persoanele cu obezitate morbidă, pe de altă parte, au un IMC mai mare de 40: sunt definite drept cu risc foarte crescut.

Oamenii de știință evidențiază două mecanisme: în primul rând, persoanele supraponderale sau obeze suferă adesea de boli asociate – și, în special, de patologii cardiovasculare. Acestea constituie comorbidități și contribuie la dezvoltarea simptomelor severe ale coronavirusului.

După cum a explicat Centrul pentru Obezitate și Supraponderal Grenoble-Sud, excesul de greutate (sau obezitatea) este în general însoțit de respirație proastă – lipsa respirației la efort, capacitate de respirație redusă, astm, apnee in somn, care promovează dezvoltarea tulburărilor respiratorii în caz de infecție cu coronavirus. Se mai adăuga că, conform anumitor studii, persoanele obeze sunt mai susceptibile la infecțiile virale și bacteriene prin atingerea directă a sistemului imunitar: o ușă deschisă către Covid-19.

Prin urmare, s-a înțeles: persoanele cu IMC peste 25 de ani trebuie să fie deosebit de vigilenți în fața epidemiei Covid-19. Vă rugăm să rețineți: experții subliniază că chiar și tinerii (inclusiv cei sub vârsta de 50 de ani) pot dezvolta simptome severe dacă sunt obezi sau supraponderali. Gesturile de barieră sunt mai relevante ca niciodată.