Articol publicat in: Societate

Sinucidere pe calea ferată pe drumul spre Valea Prahovei. O femeie s-a aruncat în faţa trenului

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net O femeie s-a aruncat în fața unui tren la Poiana Câmpina, informează ziarulincomod.ro. Din păcate, echipele de salvare nu au mai putut face nimic pentru a salva viața femeii. Femeia avea 34 de ani, era din Breaza și a fost lovită mortal de un tren care circula pe ruta Galați-Brașov. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay