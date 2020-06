Situaţie alarmantă. Peste 500 de poliţişti, infectaţi cu coronavirus. Europol: Marcel Vela să intervină de îndată

Sindicatul Europol a transmis un comunicat de presă intitulat "Urgie la frontiera de sud-vest a ţării. Ministrul Vela trebuie să intervină".

"Printr-o dispozitie a Ministrului Secretar de Stat, din data de 22.06.2020 au fost reluate activitatile Centrului Zonal de Conducere Integrata a Actiunilor la nivelul judetelor Caras-Severin si Timis, unde mai bine de 150 politisti de frontiera din cadrul sectoarelor politiei de frontiera din judetul Mehedinti sunt delegati la sectoare din judetele Caras-Severin si Timisoara ca urmare a unui aflux de migranti. Desi este decretata stare de alerta, iar situatia infectarilor cu noul Coronavirus se mentine la un nivel destul de ridicat, fiind inregistrate un numar de 300-400 cazuri zilnic, iar in randul personalului MAI, rata infectarilor este in crestere, depasind 550 cazuri, majoritatea cazurilor de infectare au avut loc acolo unde au existat misiuni comune sau in alte locuri decat cele in cadrul locului permanent de munca", au transmis sindicalistii.

Sindicaliştii au precizat faptul că pericolul răspândirii "e iminent prin dislocarea de politisti de frontiera din cadrul sectoarelor din judetul Mehedinti si delegarea acestora la alte sectoare din cadrul judetelor Caras-Severin si Timis, iar masura delegarii politistilor de frontiera in aceasta perioada nu poate fi decat catalogata ca fiind una stangace si lipsita de orice explicatie logica".

"Afluxul de migranti de la frontiera externa a Romaniei este la cele mai scazute cote, iar efortul financiar pentru delegarea celor 150 de colegi este urias. In acest sens am propus si sustinut dispunerea de ore suplimentare din randul personalului propriu care efectueaza misiuni zilnice la frontiera Romaniei cu Serbia. Prin folosirea acestui mecanism s-ar elimina din start pericolul infectarii intra comunitare si in acelasi timp impactul financiar ar fi extrem de mic, avand in vedere eliminarea costurilor de transport, cazare si respectiv diurna.

Politistii considera ca "aceste masuri luate pe repede inainte nu sunt doar in detrimentul politistilor de frontiera delegati, ci a creat o stare de neliniste si pentru politistii din cele doua judete Caras-Severin si Timis, care nu doresc sa efectueze misiuni comune cu cei delegati de frica transmiterii virusului".

"Nu vrem sa ne imaginam situatia in care un politist ar fi infectat si s-ar crea un blocaj pentru ambele parti. Solicitam ministrului Marcel Vela sa intervina de indata in aceasta situatie incordata creata in randul politistilor de la frontiera de sud-vest a Romaniei, iar delegarile in cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara sa inceteze. E important sa se puna accent pe factorul uman si sa se constientizeze ca acesta primeaza, iar masurile populiste care aduc doar un capital de imagine, nu se impun in aceasta perioada a pandemiei", au mai transmis sindicalistii.