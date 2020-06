Smiley, primul interviu despre relaţia cu Gina Pistol. Ce spune artistul despre simpatica blondină: "A fost lângă mine tot timpul"

"A fost veselie, recunosc, dar a fost și melancolie uneori, pentru că a fost o perioadă plină de necunoscut la care toți ne-am uitat cu teamă și neîncredere. Nu am avut, însă, niciun motiv de tristețe, Doamne ajută!, suntem sănătoși cu toții, fiecare dintre cei pe care îi iubesc a trecut cu bine peste perioada asta.

A fost tare, mai ales că apoi a început „genul programului: romance, pentru că, după izolarea cu băieții, fiecare a plecat la casa lui și am stat cu Gina. Fiecare zi a avut farmecul, bucuria și descoperirile ei în suflet și în casă. Mă bucur că a răzbătut starea mea de spirit pe Insta, am făcut și live-uri pe YouTube, am postat mai des, am vorbit mai des cu oamenii, chiar am făcut lucruri pe care mi le doream de mult.

Gina a fost lângă mine în toată această perioadă. Cum am fost foarte activ pe rețelele de socializare și am deschis ușile către casa și viața mea, era firesc să apară și ea. Nu obișnuiesc să vorbesc despre asta, mi se pare că oamenii așteaptă altceva de la mine, iar eu am alte lucruri să le dăruiesc, unele făcute special pentru ei, pe note. (zâmbește) Dar e firesc să-i las uneori să mă vadă așa cum sunt, lângă iubită, lângă părinți, în pantaloni scurți sau cu o ganteră în mână. Ăsta sunt eu", a declarat Smiley pentru Viva.ro.

Smiley a vorbit pentru prima dată despre copil şi nuntă. "Copiii sunt minunați și ne predau zi de zi cele mai prețioase lecții de viață pe care, de multe ori, nu avem timpul și înțelepciunea să le înțelegem. Ei mereu știu să exprime esența. Eu mereu m-am înțeles bine cu copiii, am o relație foarte firească și naturală cu ei, poate și pentru faptul că și eu sunt un copil mai mare, în sufletul meu, și ei simt asta", a spus Smiley.

"Rolurile noi pe care le dobândim în viață vin organic, nu când le programăm sau când spunem noi că suntem sau nu pregătiți. Eu zic să ne bucurăm de viață și de tot ce ne oferă ea zi de zi, că de cele mai multe ori, ne depășesc proiecțiile", a mai declarat cântăreţul pentru Libertatea.

Gina Pistol i-a făcut iubitului său, recent, o declarație emoționantă de dragoste în direct.

„Sunt de 3 săptămâni în izolare, dar nu mă plictisesc. Nu-mi lipsește nimic. La un moment dat o să-mi fie dor de colegi, de ceea ce făceam. Ce crezi că mă enervează cel mai tare la colegul de izolare? Că este dezordonat. Mai este din pulpa de curcan în frigider. Aia de ieri. Crezi că îți gătesc zilnic? Azi dimineață ne-am băut cafeaua împreună și apoi a dispărut. Auzi, te iubesc! Hai acasă!", a fost mesajul Ginei Pistol.