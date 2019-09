ŞOC în LIGA 1. Edi Iordănescu pleacă de la Gaz Metan Mediaş

Edi Iordănescu a făcut anunţul după ce Gaz Metan Mediaș a fost eliminată, marţi, din Cupa României de Foresta Suceava, după ce a fost învinsă cu 2-1.

"Îmi pare foarte rău pentru tot ce se întâmplă şi îmi asum eu întreaga responsbilitate. Aşa am facut mereu la rău şi la bine, am lăsat să iasă mereu alte persoane în faţă şi nu mi-a plăcut niciodată să îmi însuşesc eu meritele. Doresc ca zilele următoare să am o discuţie cu conducerea şi să ii anunţ că aş dori încetarea de comun acord a colaborării la pauza competiţională pentru echipa naţională. Nu pot lăsa echipa acum pentru că nu ar fi corect, dar până la întreruperea campionatului se poate pregăti o soluţie. DIn păcate între mine şi conducere nu mai este comunicare de mai bine de 3 săptămâni, sau cel puţin nu aşa cum trebuie. Nu vreau să acuz pe nimeni, dar nu este în favoarea echipei să continuăm în felul ăsta", a declarat Edi Iordănescu pentru gazisti.ro.

CUPA ROMANIEI 16-IMI DE FINALA. Surpriză uriaşă, Gaz Metan Mediaş a fost eliminată de Foresta

"Nu pot rezilia unilateral pentru că ar însemna să plătesc daune şi sper că vom găsi o formă amiabilă. De când echipa a ajuns pe primul loc în Liga 1 şi până când s-a întrerupt campionatul pentru meciurile României cu Spania şi Malta, am solicitat anumite lucruri cu care conducerea nu a fost de acord. Nu vreau să acuz, poate sunt eu vinovat ca nu m-am făcut înţeles suficient sau nu am plecat de atunci, nu vreau să reproşez, dar am spus încă din acel moment că suntem descoperiţi şi că nu putem duce o luptă pentru play-off şi Cupa României în situaţia în care suntem noi cu lotul", a mai spus Edi Iordănescu.