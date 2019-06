Şoc în televiziune. Vedeta de la Antena 1, grav bolnavă. Anunţul făcut pe reţelele sociale

Vedeta de la Antena 1, Chef Florin Dumitrescu, a transmis un mesaj îngrijorător pe contul său de Facebook, scrie evz.ro. Fanii au rămas uimiți atunci când au aflat de pățania memorabilă a lui Florin Dumitrescu.

Chef Florin Dumitrescu a transmis un mesaj îngrijorător pe Facebook. El a mărturisit că a ajuns acasă după șapte ore petrecute pe drum, cu 39 febră, asta după ce i s-a tăiat cauciucul de la mașină într-o bucată de asfalt ascuțit. Fanii i-au urat imediat multă sănătate.

„Am ajuns acasă după 7 ore pe drum. Am 39 febră, iar mașina cu care eram a rămas în fața unei case din satul Joița, asta după ce ni s-a tăiat cauciucul intr-o bucată de asfalt ascuțit. Am stat în coloană vreo 60 de minute să își poată cumpăra lumea mici la Dedulești, încă 60 de minute să se aprindă lumânările la Cozia. Și încă vreo 30 de minute să facă lumea poze la un accident pe Dealul Negru, plus vreo 60 de minute să putem să trecem podul în reparații de la Bolintin. Ce să mai zic, noapte bună!", a scris Chef Florin Dumitrescu pe contul său de Facebook.