ŞOCANT. Ce au găsit anchetatorii în telefonul lui Gheorghe Dincă la percheziţia informatică

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Anchetatorii au făcut percheziţii informatice pe telefonul lui Gheorghe Dincă, la două luni de la izbucnirea cazului. Foto: stirilekanald.ro Monstrul din Caracal a participat timp de 3 ore la percheziția informatică ce s-a făcut asupra unui telefon mai vechi găsit în casa ororilor, scrie stirilekanald.ro. Gheorghe Dincă a fost prezent când anchetatorii încercau să găsească toate contactele din agenda telefonică pentru a-și da seama dacă există posibili complici sau ce legături avea el cu persoanele pe care le avea salvate în agenda telefonică. Citeşte şi Informaţii bombă în cazul Dincă. Anchetatorii au decis s-o caute pe femeia în roşu VIDEO Anchetatorii vor astfel să refacă fiecare mișcare a monstrului din Caracal. Pe cine a sunat, de câte ori și mai ales de ce. Potrivit unor surse din anchetă, într-unul din telefoanele individului ar fi fost depistate peste 30 de convorbiri avute cu puțin timp înainte ca Alexandra Măceșanu să dispară. Printre numerele apelate unul ar fi fost al șefului de la Serviciul Permise Olt. Iar discuțiile ar fi avut la bază - în mare parte - vânzarea unui teren. Dincă a avut însă și alte cartele prepay pe care le folosea, dar și un laptop în care anchetatorii au dat peste fotografii deocheate cu adolescente minore. La ieșire Dincă fost scos rapid și ascuns minute bune în spatele unei mașinii până când duba arestului central a ajuns să îl preia. loading...

