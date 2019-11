Caz ŞOCANT la grădiniţă. O educatoare a încercat să se sinucidă în timpul programului, în faţa copiilor

Incidentul nefericit s-a petrecut zilele trecute într-o grădiniţă din Iaşi, unde una dintre educatoarea şi-a înfipt o foarfecă în mînă cu intenţia de a-şi tăia venele, scrie bzi.ro.

Educatoarea Gabriela Aida Rusu a dat în judecată grădinița respectivă. Aceasta le cere magistraților din cadrul Judecătoriei Iași să oblige Grădinița cu Program Prelungit nr. 24, prin directorul Gheorghina Slătinaru, la plata unor daune materiale de 6.000 de lei, precum și a unor daune morale în valoare de 30.000 de lei.

Grădinița a fost chemată în fața instanței deoarece, conform propriilor declarații, ea ar fi fost supusă fenomenului de „mobbing" (hărțuire constantă – n.r.).

Educatoarea este angajată la grădiniță în funcția de administrator de patrimoniu și că, în ultimii 5-6 ani, ar fi fost hărțuită în mod constant de către directorul unității. În plus, ea susţine că nu este singura angajată care a sesizat autoritățile competente de existența problemelor respective. Femeia a mai afirmat că, pe fondul de stres continuu, a dobândit și diverse afecțiuni medicale.

Directoarea grădiniţei susţine că ea și-a îndeplinit sarcinile în mod ireproșabil și că angajata poate cere ce dorește ea în instanță.

„Recent, eu am primit calificativul „satisfăcător". Eu am făcut contestație la unitate și s-a întrunit comisia de reevaluare a calificativului. Comisia a fost formată din două educatoare și contabil. Ele au venit la mine și mi-au dat o hârtie cu niște indicatori. Eu le-am spus că trebuie să îmi dea o hotărâre, nu o hârtie cu niște cifre. Ele mi-au spus că am dreptate, dar nu vor să se pună rău cu doamna director. Efectiv tremurau și nu mai puteau de presiunea la care erau supuse și ele!", a declarat Gabriela Aida Rusu.

Potrivit educatoarei, directoarea nu ar fi vrut să pună calificativul normal.

„Bănuiesc că ele au fost amenințate. Vineri era termenul pentru judecarea contestației, dar una și-a luat concediu și nu a mai venit la muncă, iar cealaltă a fost la ea, unde am înțeles că ar fi fost amenințată. Ce i s-a spus nu știu. Cert este că a coborât și, între scările grădiniței, a încercat să își taie venele cu un foarfece", a mai spus Gabriela Rusu.