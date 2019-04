Şofer beat scos cu forţa din maşină de către poliţişti după ce a provocat un accident şi a fugit

După ce a provocat accidentului, bărbatul s-a încuiat în maşină şi nu a vurt să mai coboare. Politiştii au spart un geam al autoturismului pentru a debloca portierele. Ajutati de mai multi oameni, agenţii au reusit in cele din urmă să-l scoată şi să-l încătuşeze pe sofer.

In urma unor verificari, poliţiştii au constatat că barbatul, in varsta de 63 de ani, nu detinea permis de conducere. Mai mult, la testarea cu aparatul alcooltest, acesta a indicat o valoare de 0,49 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Pe numele barbatului s-a deschis un dosar penal, fiind cercetat pentru comiterea infractiunilor de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului si conducerea unui vehicul fara permis de conducere.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, urmand sa fie prezentat magistratilor cu propunerea de arestare preventiva.