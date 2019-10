Articol publicat in: Societate

Şofer de TIR din România, căutat de Poliţie. Bărbatul fura motorină direct din rezervoarele camioanelor

Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Oprea în parcări și fura combustibil direct din rezervoarele camioanelor. Vorbim despre un șofer de TIR din Argeș, care a fost filmat cum fură motorină de la colegii lui români, într-o parcare din Franța. Martorul care a surprins furtul a chemat poliția, iar hoțul este căutat, potrivit România TV. Pe imaginile filmate cu o cameră de pe bordul unui camion se vede cum șoferul român parchează TIR-ul și apoi se apucă de treabă. El fură motorină direct din rezervoarele a două camioane, unul românesc și unul rusesc. Hoțul de motorină acţionează foarte repede și, după ce și-a făcut plinul, pleacă grăbit din parcare, crezând că nu l-a văzut nimeni. Martorul care a filmat toată scena a chemat poliția. Individul care a golist rezervoarele celor două camioane este acum căutat de oamenii legii. loading...

