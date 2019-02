Şoferul cu numere anti-PSD candidează la alegerile europarlamentare

Liderul Platformei Uniuniste "Acţiunea 2012", George Simion îşi doreşte să reprezinte România la Bruxelles. Are 33 de ani şi vrea să ducă în Europa mesajul de unire paşnică a Basarabiei cu România.



George Simion, lider Platforma "Actiunea 2012": "Noi vrem ca mesajul scris în toată țara "Basarabia e România!" să ajungă și la nivelul instituțiilor europene. E cazul, activăm pentru acest deziderat de peste 10 ani. Vorbim de unirea României cu Republica Moldova pe cale pașnică, prin voința ambelor popoare."



George Simion susţine că, peste Prut, sentimentul unionist trebuie întreţinut.



George Simion, lider Platforma "Actiunea 2012": "E foarte greu să vorbim despre o voință populară peste Prut atât timp cât lumea de acolo nu e informată corect. Deși avem 80% etnici români, ponderea tv și a informațiilor peste Prut e 80% în limba rusă. Trebuie să informăm publicul de acolo corect".



Maria Mădălina Turza, preşedinte al Centrului European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilităţi, anunţă că va candida, la rândul său, pentru un post de europarlamentar. Are pregătit un pachet legislativ destinat incluziunii persoanelor cu dizabilităţi pe care îl va pune în dezbaterea Parlamentului de la Bruxelles, scrie Digi24.



Maria Mădălina Turza: "După zece ani de luptă pentru drepturile copiilor cu dizabilităţi, am înţeles că în lupta nesfârşită cu zidurile de nepăsare ridicate şi menţinute în jurul nostru, timpul nu mai are răbdare, iar copiii noştri mai au puţin şi devin adulţi. Adică o nouă generaţie pierdută. Astfel, cu susţinerea părinţilor de copii cu dizabilităţi şi a oamenilor care cred în incluziune şi justiţie socială, am decis să candidez ca independent la PE"



Şoferul maşinii cu numere de înmatriculare anti-PSD vrea şi el să facă pasul în politică. Răzvan Ştefănescu anunţă că va candida ca independent, nemulţumit de cei care reprezintă România la Bruxelles. Iar lista rămâne deschisă.



Potrivit legislaţiei în vigoare, fiecare candidat independent trebuie să strângă 100 de mii de semnături de susţinere. Altfel, nu se vor regăsi pe buletinele de vot, alături de partidele tradiţionale. Iar postul de la Bruxelles este asigurat pentru un independent dacă este votat de cel puţin 3% dintre cei care se prezintă la urne. Scrutinul europarlamentar va avea loc la finalul lunii mai.