SOLSTIŢIU DE VARĂ 2020. Cum influenţează acest fenomen astronomic personalitatea şi starea de spirit

SOLSTIŢIU DE VARĂ 2020. Anual, între 20 şi 22 iunie are loc solstiţiul de vară. Acest fenomen marchează începutul verii astronomice. La solstiţiul de vară, ziua este cea mai lungă din an, având 15 ore şi 32 de minute, în timp ce noaptea cea mai scurtă din an are 8 ore şi 28 de minute.