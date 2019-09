Sorana Cîrstea, în semifinalele turneului de la Tashkent

Sorana Cirstea, locul 96 WTA, a trecut in sferturile de finala de Danka Kovinic (120 WTA) cu de 7-5, 5-7, 6-1, meci care a durat doua ore si 22 de minute.

Sorana Cîrstea, apariţie SUPER SEXY la ultimul meci jucat la Nurnberg. "E cel mai tare echipament din istoria tenisului" FOTO

In semifinalele turneului din Uzbekistan, Sorana Citrstea o va intalni pe Katarina Zavatska (142 WTA). Aceasta s-a impus in "sferturi" cu un categoric 6-0, 6-2 in fata Annei Kalinskaya.

Sorana Cirstea si-a asigurat un premiu in valoare de 11.500 de dolari si 110 puncte in clasamentul WTA.