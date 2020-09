Sorin Bontea i-a pregătit o farsă de proporţii lui Cătălin Scărlătescu, la Chefi la cuţite. Cum a reacţionat juratul

„E mai simpatică așa. Așa mai da, acuma pot să-mi fac și eu o poză cu ea. Acum e Marilyn Monroe”, a dezvăluit Sorin Bontea, mândru de farsa sa și făcându-și un selfie de milioane.

Apoi, ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat, juratul emisiunii „Chefi la cuțite” a revenit în platou, banda a mers și cei trei jurați au degustat cu atenție din preparatul Cătălinei Asăvoaie.

Doar că, la un moment dat, Cătălin Scărlătescu și-a aruncat ochii asupra statuii sale și a observat schimbarea. "E Marilyn Monroe. Taci, mă! Las-o acolo. Are dinţii afară", a spus Scărlătescu.

Citeşte şi: Mutare surpriză la Antena 1! Patrizia Paglieri, în juriu la Chefi la cuţite

Roxana Vasile de la Chefi la cuţite a gătit pentru prinţul Harry şi Meghan Markle

Roxana Vasile se numeşte concurenta de la Chefi la cuţite, care a impresionat juriul atât cu pieptul de raţă pe care l-a gătit, cât şi cu experienţa sa profesională. Tânăra a dezvăluit că a gătit pentru mai multe vedete, printre care şi prințul Harry și soția sa, Meghan Markle.

„Am ajuns să lucrez Goldsmiths' Hall, am ajuns să fiu acolo sous chef. Este la palatal unde Regina își ține toată averea și obiectele de artă. Nu am gătit pentru regină, dar am ajuns să gătesc pentru Harry și Meghan. Am făcut cunoștință cu ei. Mi-a plăcut de ea, era foarte timidă și liniștită”, a declarat Roxana, la emisiunea „Chefi la cuțite”, în prima ediție din sezonul 8.