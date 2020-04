Speak a făcut anunţul! Florin Dumitrescu, următorul Chef în sezonul 4 Asia Express?

Într-un vlog pe care l-au făcut pe contul lor de Youtube, Speak şi Ştefania au stat de vorbă cu Chef Florin Dumitrescu și au aflat că și acesta a urmărit competiția cu sufletul la gură.

Mai mult decât atât, acesta a fost momentul în care am aflat dacă Chef Florin Dumitrescu va participa în sezonul 4 Asia Express!

"Mi-e greu de fiecare dată cu refuzul ăsta. Mulți îmi spun să particip. Dar n-am cum să particip. Uite, am cărat pe scări niște chestii zilele astea și am rămas blocat de spate, nu pot să mai merg. Adică, ce Adda...La mine, am nevoie de targă la un moment dat. Nu sunt comod, dar am belele cu spatele. Doare rău”, a dezvăluit Chef Florin Dumitrescu.

Reacţia lui Mihai Bendeac, după ce a aflat că Speak se căsătoreşte cu Ştefania

Un moment cu adevărat special și unic în istoria emisiunii Asia Express a fost atunci când Speak a decis s-o ceară în căsătorie pe Ștefania, partenera sa de viață alături de care a parcurs tot Drumul Comorilor din sezonul 3.

A aflat de această veste minunată şi juratul emisiunii iUmor, celebrul Mihai Bendeac. Acesta nu a trecut indiferent peste eveniment și chiar i-a transmis lui Speak un mesaj, în stilul său caracteristic.

"Pup!! Acum am aflat! Felicitări! Voi fi alături de tine la divorț! Glumesc. Te iubesc”, i-a scris Mihai Bendeac lui Speak. „Hahaha. Bă, sper să nu fie cazul”, i-a răspuns acesta.