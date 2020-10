Spitalul "Victor Babeş" din Timişoara a rămas fără Remdesivir. Virgil Musta: Lucrurile vor scăpa de sub control

"Am primit un stoc destul de bun, numai că l-am folosit. Sunt mulţi pacienţi care necesită terapie. E un medicament util şi l-am folosit. Urmează, foarte probabil, să primim, am făcut comandă la Minister. În momentul de faţă nu îl avem în spital. Avem medicamente similare ca eficienţă. Cred că au fost peste 300 de doze, dar s-au consumat destul de repede. Şase se dau la un singur pacient şi pacienţii sunt mulţi. Niciun medicament antiviral nu are eficienţă clar dovedită. Nici Remdesivir nu poate fi dat la orice pacient, depinde de comorbidităţile pe care le are", a declarat Virgil Musta.

Remdesivirul a fost achiziţionat printr-o licitaţie făcută de Uniunea Europeană care a repartizat medicamentul fiecărei ţări într-o proporţie legată de numărul de bolnavi din momentul achiziţiei.

Medicul Virgil Musta este de părere că putem discuta despre "o fază necontrolabilă a pandemiei în care lucrurile vor scăpa de sub control".

"Eu cred că e foarte important să ne evaluăm foarte bine riscurile, iar acolo unde sunt activităţi, unde nu se păstrează cele trei reguli de aur, acolo unde sunt activităţi unde nu se pot păstra, acele activităţi trebuie restricţionate şi trebuie foarte bine şi foarte ferm acţionat pentru că paharul s-a umplut şi nu cred că doreşte cineva cineva să ajungem în situaţia în care a fost Italia, Franţa sau Spania în care eu spun că, de fapt, nu mai discutăm despre o fază prima sau a doua a pandemiei, ci discutăm despre o fază controlabilă pe care am avut-o până acum şi o fază necontrolabilă a pandemiei în care lucrurile vor scăpa de sub control şi va fi foarte rău pentru comunitate", a mai declarat Musta.