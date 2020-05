"Spovedanie-drive", metoda uimitoare prin care scapi de păcate fără să cobori din maşină

Părintele David de Lestapis, de la biserica Ioan-Paul II din Limoges, oraş din sud-vestul Franţei, a amenajat în strada de lângă lăcaşul de cult un confesional care funcţionează exact ca restaurantele drive-in.

Ideea de a amenaja "spovedania-drive" i-a venit părintelui după ce a văzut nişte preoţi din SUA şi Polonia care au făcut acelaşi lucru.

"Am fost amuzat când am auzit că fraţii noştri preoţi din Polonia şi SUA au făcut confesionale drive-in. Dar după ce am înţeles cu ce ne confruntăm am făcut acelaşi lucru", a declarat pentru Euronews preotul.

Pentru a-şi face reclamă, doi dascăli s-au urcat pe gardul bisericii, ţinând o pancartă prin care anunţă enoriaşii că pot să fie spovediţi de un preot între orele 10.00 şi 12.00 în fiecare sâmbătă.

În Franţa, au murit 25.201 de oameni de la începutul epidemiei, potrivit cifrelor comunicate de Direcţia Generală a Sănătăţii, luni seară. Printre aceştia, 15.826 au murit în spital şi 9.375 în Ehpad şi în alte centre medico-sociale.