STARE DE ALERTĂ. Lista localităţilor din Prahova unde putem merge fără declaraţie pe propria răspundere

Presedintele Consiliului Judetean Prahova, Bogdan Toader, a avut o initiativa in premiera: aprobarea unui proiect, in cadrul Comitetului pentru Situatii de Urgenta, in care sa fie prevazute localitatile in care se va putea circula fara declaratie. In plus, seful CJ Prahova a adaugat la zona metropolitana Ploiesti si o noua zona, cea a orasului Campina si imprejurimi, astfel ca locuitorii din nordul judetului se vor putea deplasa in localitatile invecinate fara a avea nevoie de documente justificative.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Prahova a votat marţi ca în această perioadă să fie considerate ca făcând parte din zone metropolitane cele două municipii ale județului și o serie de localități, după cum urmează:

1. PLOIEȘTI și localitățile: Albești-Paleologu, Tomșani, Ariceștii Rahtivani, Balta Doamnei, Băicoi, Băltești, Bănești, Bărcănești, Berceni, Blejoi, Boldești-Scăeni, Brazi, Bucov, Ceptura, Cocorăștii Colț, Cocorăștii Mislii, Colceag, Cosminele, Drăgănești, Dumbrava, Dumbrăvești, Fântânele, Filipeștii de Pădure, Filipeștii de Târg, Florești, Gherghița, Gorgota, Gornet, Gornet-Cricov, Gura Vitioarei, Iordăcheanu, Lipănești, Măgurele, Măgureni, Mănești, Olari, Păulești, Plopeni, Plopu, Podenii Noi, Poienarii Burchii, Puchenii Mari, Râfov, Scorțeni, Șirna, Târgșoru Vechi, Telega, Tinosu, Urlați, Valea Călugărească, Vălenii de Munte, Vărbilău, Vâlcănești.

2. CÂMPINA și localitățile: Bănești, Breaza, Brebu, Cornu, Poiana Câmpina, Provița de Jos, Provița de Sus, Șotrile, Telega, Valea Doftanei.

Întrucât sunt cuprinși în ambele zone, locuitorii din Bănești și Telega vor putea circula fără declarație pe proprie răspundere/adeverință eliberată de angajator/legitimație de serviciu în ambele arii menționate mai sus.

Prahovenii care au domiciliu în zonele de mai sus pot circula, PE DURATA STĂRII ALERTĂ, fără a mai avea la ieșirea din localitate declarație pe proprie răspundere/adeverință eliberată de angajator/legitimație de serviciu. Dacă cei cu domiciliu în „zona Câmpina" sunt nevoiți să ajungă în „zona Ploiești" (sau invers), atunci trebuie să aibă unul dintre documentele care să le justifice deplasarea.

Pentru prahovenii din localitățile care nu sunt amintite mai sus, rămâne valabilă obligativitatea de a avea asupra lor, după caz, declarație pe proprie răspundere sau adeverință eliberată de angajator sau legitimație de serviciu atunci când părăsesc orașul/comuna unde-și au domiciliu, potrivit ph.online.

Citeşte şi Ce documente trebuie prezentate pentru a justifica plecarea din afara localităţii. Declaraţia pe propria răspundere nu este suficientă