Starea de alertă, PRELUNGITĂ la şedinţa de Guvern de luni. Orban: "Am agreat să permitem reluarea adunărilor publice"

"Vom avea Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă luni, la 11,00, la 12,00 am convocat şedinţă de Guvern şi vom lua decizii. Deocamdată am agreat - că am avut mai multe solicitări - să permitem reluarea adunărilor publice, manifestaţiilor.

Sigur că am fost favorabil ideii de a permite organizarea de adunări publice, de manifestaţii, sigur, în condiţiile de protecţie sanitară care sunt stabilite pentru alte evenimente. (...) Cel mai probabil, cât e permis şi acum la adunările electorale: 100 de persoane în aer liber, cu distanţare fizică, cu obligaţia de a purta mască. Nu vreau să mai cenzurăm sau cineva să comenteze că noi cenzurăm dreptul oamenilor de a protesta, dreptul oamenilor de a se manifesta prin adunări publice, dar vom avea grijă să fie respectate regulile de protecţie sanitară'', a declarat premierul Ludovic Orban, duminică, la Călăraşi, conform Agerpres.

De ce nu s-a discutat despre prelungirea stării de alertă la şedinţa de Guvern de joi

Hotărârea privind prelungirea stării de alertă nu a putut fi introdusă pe ordinea de zi a şedinţei de Guvern de joi, din cauza lipsei avizului Consiliului Legislativ.

"Dacă nu avem avizul Consiliului Legislativ, nu o să putem să adoptăm astăzi (joi - n.r.). Asta înseamnă că va trebui luni să facem Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă şi şedinţă de Guvern, astfel încât să adoptăm prelungirea stării de alertă", a explicat Orban, la începutul şedinţei de Guvern de joi.

De asemenea, secretarul de stat în MAI, Gheorghe Sorescu, a precizat că proiectul privind prelungirea stării de alertă a fost elaborat şi depus la Secretariatul General al Guvernului, cu toate avizele, în vederea transmiterii la Consiliul Legislativ.



"Conţine toate măsurile stabilite în actuala reglementare. (...) De asemenea, conţine măsurile de protecţie sanitară necesare în ziua votului pe 27 septembrie", a mai spus Gheorghe Sorescu, conform sursei citate.

Starea de alertă în România, prelungită a patra oară

Guvernul a aprobat pe 14 august, printr-o hotărâre, prelungirea stării de alertă cu 30 de zile pe întreg teritoriul României începând din data de 16 august.



După ieşirea din starea de urgenţă, România a intrat, pentru prima dată, în starea de alertă la data de 15 mai. Aceasta este a patra oară când se prelungeşte această măsură în contextul pandemiei cu noul coronavirus.