Statele Unite vor să îl scoată pe preşedintele sirian din izolare

Emisarul Jim Jeffrey le-a declarat unor jurnalişti, în urma unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU, că Moscova şi Washingtonul explorează ”o abordare în etape” vizând să pună capăt Războiului din Siria, care durează din 2011, dar că acest lucru necesită ”decizii dificile”.



Secretarul de Stat american Mike Pompeo a discutat, în cursul unei vizite în Rusia la jumătatea lui mai, despre un plan care ”să permită unui Guvern sirian ce respectă rezoluţia numărul 2254 (a ONU) să-şi reia locul în comunitatea internaţională”, a declarat Jim Jeffrey



Această rezoluţie cu privire la Siria prevede negocieri de pace, redactarea unei noi Constituţii şi alegeri sub supravegherea ONU în Siria. ”Până acum noi nu am văzut progrese, precum un armistiţiu la Idleb sau convocarea unei Comisii Constituţionale, care să ne dea asigurarea că regimul preşedintelui sirian Bashar al-Assad înţelege ce are de făcut pentru a pune capăt conflictului”, a subliniat emisarul american, potrivit stiripesurse.ro.



Statele Unite nu mai reclamă plecarea lui Bashar al-Assad de la putere, însă declaraţiile lui Jim Jeffrey par să sugereze că ele nu sunt pregătite nici să-i ofere regimului sirian stimulente pentru a ajunge la un acord.

”Există un interes sincer faţă de găsirea unei soluţii la conflict. Însă acest lucru ne va cere decizii dificile, nu doar nouă, ci şi ruşilor şi mai ales regimului sirian” al lui al-Assad, a declarat emisarul după ce s-a întâlnit, separat, cu ambasadorii altor state membre permanente celorlalale Consiliului de Securitate al ONU, şi a



Un adjunct al ministrului rus de Externe Serghei Verşinin, prezent la ONU săptămâna aceasta, a declarat că Rusia este ”pregătită să se coordoneze” cu Statele Unite pentru a ajunge la o ”viziune comună” cu privire la modul în care să se ajungă la ”o soluţie politică durabilă în Siria”.



Emisarul ONU în Siria Geir Pedersen a subliniat, la rândul său, că o cooperare ruso-americană este esenţială în vederea soluţionării conflictului sirian, soldat cu peste 370.000 de morţi, dar a subliniat că Damascul este necesar să accepte anumite măsuri. ”Fără asta, riscăm ceea ce aş numi un scenariu «nici război, nici pace», în care Siria nu ar mai fi un membru normal al comunităţii internaţionale”, a apreciat el.